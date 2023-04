Calciomercato Milan – Mazzocchi obiettivo: Adli la chiave

Milan, Adli a Salerno libera Mazzocchi?

La stagione di Yacine Adli, si legge è stata, fino a questo momento, caratterizzata da soli 121 minuti in campionato. Un dato eloquente, che sta a testimoniare come l’ex Bordeaux sia praticamente in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli. Il Milan, che lo aveva preso nell’estate 2021 dal Bordeaux per lasciarlo un anno in prestito ai francesi ottenendo così uno sconto sostanzioso sul prezzo d’acquisto, poi assestatosi sui 7 milioni, dovrà decidere cosa fare di lui nel corso del prossimo mercato estivo.