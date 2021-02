Roma-Milan: Fonseca cerca la prima vittoria in campionato contro una big

Roma-Milan: i giallorossi non hanno ancora vinto contro una big

Roma e Milan scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 sul prato dello Stadio Olimpico. I padroni di casa, attualmente quinti in campionato, non hanno ancora trovato i tre punti contro una big di questa Serie A. Anche all'andata, il match tra i rossoneri e i giallorossi finì con un rocambolesco 3-3 con Ibrahimovic e Dzeko protagonisti assoluti. Paulo Fonseca vuole dare continuità al momento positivo che sta attraversando la sua squadra e vorrebbe trovare la prima vittoria contro una delle formazioni più forti del nostro campionato. Non sarà facile perché si troverà di fronte un avversario in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive con Spezia e Inter. Si prospetta una gara incandescente.