Roma-Milan, Dybala resta in dubbio: ecco le ultime | NEWS

Come riportato da Angelo Mangiante su Sky, Paolo Dybala sarebbe ancora in dubbio per la partita tra Roma e Milan

Il Milan, nella prossima giornata di Serie A, giocherà in casa della Roma, in una partita fondamentale. I rossoneri e i giallorossi, sono a pari punti al quarto posto. Con sole 7 giornate rimaste, fare punti all'Olimpico potrebbe essere fondamentale per Pioli e i suoi. Mourinho, potrebbe dover fare a meno di Dybala.

"Vediamo se riuscirà a recuperare da questa distorsione alla caviglia sinistra dopo lo scontro con Palomino, ma sarà comunque un Dybala al 100%", queste le parole di Angelo Mangiate in diretta a Sky Sport sulle condizioni di Paulo Dybala, a rischio per la gara con il Milan di sabato sera. LEGGI ANCHE: Milan, Leao come Mbappé: ecco il piano dei rossoneri