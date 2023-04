Milan, Leao come Mbappé: ecco il piano dei rossoneri

Milan, Leao come Mbappé

La differanza maggiore, si legge, sta nei gol segnati: Leao contro il Lecce ha segnato una doppietta che l’ha portata a quota 12 in campionato, 13 in stagione; il francese venerdì ha realizzato due gol contro l’Angers, salendo così a 22 in Ligue1, 34 nell’intera annata 2022-23. Se poi si guarda alla carriera, beh, il divario diventa enorme: per Leao 60 reti fra club e nazionale maggiore; per Mbappé... 274.Si dirà: i ruoli non sono proprio gli stessi. Vero, fino a un certo punto però, perché anche Mbappé è nato come ala e si è progressivamente trasformato in un centravanti mobile, un po’ in stile Ronaldo il Fenomeno. E così ha aumentato le sue reti, la sua incisività nell’area di rigore. Quello che Pioli chiede da tempo a Leao. E non è un caso che il tecnico, nel momento di difficoltà a inizio 2023, abbia accentrato Leao. In molti hanno contestato la scelta: tolto dalla sua comfort zone, Leao non è lo stesso. Il rendimento in effetti non è stato buono e, appena il Milan è tornato al 4-2-3-1, Leao è tornato a fare male. Mbappé non deve essere un rivale, bensì un esempio da seguire. Se il portoghese vorrà diventare un vero top player, dovrà migliorare i propri numeri realizzativi. L'obiettivo potrebbero essere i 20 gol a stagione, quello manca al momento a Rafa. Ora resta la parte fondamentale della stagione. Milan, tutti sul tuo obiettivo di mercato >>>