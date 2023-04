Dall’Inghilterra – “Quattro club sull’obiettivo di mercato del Milan”

Il Milan è già molto attivo sul fronte mercato. Il club rossonero, però, rischia di vedersi sfuggire un obiettivo importante. Il punto

La stagione sta vivendo la sua fase clou ma il Milan è già molto attivo in sede di mercato. Tra trattative per il rinnovo del contratto di Olivier Giroud (mandata già a buon fine), di Rafael Leão (si sta lavorando ...) e quelle per il riscatto di alcuni calciatori in prestito in rossonero, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono operativi anche sul fronte entrate.

Mercato Milan, fari puntati (anche) su Nelson — È noto l'interesse del Milan, per l'imminente mercato estivo, nei confronti di Reiss Nelson, classe 1999, esterno offensivo inglese che può giocare sia a destra sia a sinistra. Andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, l'Arsenal, il prossimo 30 giugno e, pertanto, potrebbe sbarcare a Milanello a parametro zero. In questa stagione ha giocato appena 503' con i 'Gunners' in 13 presenze in tutte le competizioni. Ma è riuscito comunque a segnare 3 gol e a fornire 3 assist.

Giocatore valido, ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, Nelson potrebbe rappresentare un ottimo innesto low cost per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Secondo quanto scrivono, però, su 'TalkSport', l'Arsenal avrebbe offerto il rinnovo di contratto al suo atleta. Anche se ha giocato poco, infatti, a Londra lo considerano un elemento valido per il futuro della società attualmente prima in classifica in Premier League.

Tra possibile rinnovo e altre offerte, ecco la situazione — Questa proposta prevede un aumento dell'ingaggio di Nelson che, al momento, percepisce poco meno di 2 milioni di euro netti all'anno nell'Arsenal. Il Milan sta monitorando, dunque, l'evolversi della situazione. Consapevole che se il ragazzo dovesse rinnovare, mollerebbe la pista. In caso contrario, Maldini e Massara potrebbero intavolare una trattativa con il suo entourage per offrirgli un contratto a cifre tutto sommato contenute per le casse del club meneghino.

Il Diavolo, però, dovrà fare molta attenzione alla concorrenza di tanti club di Premier League interessati a Reiss Nelson qualora si svincolasse dal prossimo 1° luglio. Sempre 'TalkSport' riporta l'interesse, infatti, di Brighton, Aston Villa, Fulham e West Ham per il veloce esterno dei 'Gunners'. Milan, clamoroso scambio di mercato? Le ultime news >>>