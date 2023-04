Roma-Milan, Dybala ed Abraham verso la panchina | Serie A News

Roma-Milan con Dybala e Abraham in panchina

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la Roma, per l'occasione, dovrebbe presentare alcuni cambi in attacco. Paulo Dybala - in dubbio per il match per tutta la settimana - dovrebbe andare in panchina, visto che non ha ancora perfettamente recuperato dai problemi alla caviglia ed all'adduttore.