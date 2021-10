Roma-Milan, dieci curiosità sulla partita dell’Olimpico | Serie A News

Le dieci curiosità su Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. In attesa del match delle ore 20:45, buona lettura!

Le dieci curiosità su Roma-Milan , partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022 . In attesa del match delle ore 20:45 , buona lettura!

1 - La Roma è la squadra che il Milan ha battuto più volte in Serie A. In 172 confronti tra le due squadre sono stati 76 i successi rossoneri, contro le 45 vittorie giallorosse (51 pareggi a completare).

2 - L'1-1, finale di 23 incontri, è il punteggio più frequente tra Roma e Milan in Serie A. Il più recente è stato nel febbraio 2019.

PRECEDENTI IN CASA DELLA ROMA

3 - Sono 86 i confronti tra Roma e Milan in casa dei giallorossi in Serie A. Bilancio di 26 successi interni, 31 pareggi e 29 vittorie esterne.

4 - Sia il Milan che il Napoli hanno vinto nove delle prime 10 gare stagionali in questo campionato - solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A. Ovvero, la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19.