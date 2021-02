Roma-Milan: 10 curiosità sul posticipo di Serie A | News

10 curiosità su Roma-Milan

(fonte acmilan.com) – Roma e Milan scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. La gara, valida per il 24esimo turno di Serie A, vedrà confrontarsi due squadre che vogliono ottenere la vittoria e intascarsi lo scontro diretto. In attesa del fischio d’inizio, vediamo alcune curiosità sul match.

Si tratta del 172° confronto tra Roma e Milan: avanti nel bilancio i rossoneri con 75 vittorie contro le 45 dei giallorossi, 51 i pareggi. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha trovato più vittorie in Serie A: 75. Negli ultimi quattro incontri, però, i rossoneri si sono imposti sugli avversari solamente una volta: 2-0 il 2 giugno 2020. Dopo aver pareggiato 3-3 all’andata, le due formazioni potrebbero pareggiare le due sfide stagionali in Serie A. Ciò non accade dalla stagione 1998-99 quando sulle panchine di Milan e Roma sedevano, rispettivamente, Alberto Zaccheroni e Fabio Capello. Inoltre i rossoneri potrebbero trovare il gol per quattro partite consecutive in casa dei giallorossi: l’ultima volta risale al 1990. La Roma ha incassato gol in tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Milan, ottenendo un solo successo, due pareggi e tre sconfitte. Roma e Milan si sono affrontate 16 volte nel mese di febbraio, mese in cui i rossoneri hanno trovato la vittoria in 11 occasioni. Gli altri cinque incontri sono terminati tre volte in parità e due volte con la vittoria da parte dei giallorossi. Roma (18) e Milan (17) sono le squadre che segnano di più nella prima mezz’ora di gioco di questo campionato. Il Milan ha vinto 15 delle 16 partite dove ha trovato il gol del vantaggio in questa Serie A. L’unica gara in cui non trovò la vittoria fu proprio il match d’andata, concluso con il risultato di 3-3. Zlatan Ibrahimovic è uno dei cinque giocatori ad aver segnato una marcatura multipla in tre presenze consecutive contro un’avversaria di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Gli altri quattro calciatori sono Crespo, Trezeguet, Totti e Icardi, ma Ibrahimovic potrebbe diventare il primo a segnare una doppietta in quattro partite di fila. Theo Hernandez è il secondo giocatore della Serie A per distanza coperta con movimenti palla al piede (5167 m), dietro solamente a Rodrigo De Paul (6232 m). Qualora dovesse scendere in campo, Rafael Leao farà la sua 50esima presenza in Serie A. Il portoghese è il secondo giocatore più giovane nei top 5 campionati europei con almeno cinque reti e cinque assist, dietro solamente a Jadon Sancho del Borussia Dortmund. La prima delle cinque reti in Serie A di Davide Calabria è arrivata proprio allo Stadio Olimpico contro la Roma nel febbraio 2018.

