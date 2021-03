Roma-Milan 1-2: Tomori votato MVP del match | Serie A News

Roma-Milan: è Tomori il miglior giocatore del Diavolo

Fikayo Tomori, classe 1997, votato dai tifosi rossoneri quale miglior giocatore di Roma-Milan 1-2 di ieri sera, posticipo della 24^ giornata di Serie A dello stadio ‘Olimpico‘. Ecco le motivazioni della decisione secondo ‘acmilan.com‘.

“Attento, preciso, aggressivo. Alla sua terza presenza da titolare in Serie A – dopo quelle contro Bologna e Crotone – Fikayo Tomori si è fatto di nuovo trovare pronto. Chiamato alle armi da mister Stefano Pioli per la delicata sfida dell’Olimpico, in coppia con Simon Kjær si è ben comportato. Per questo motivo è stato eletto MVP di Roma-Milan con il 48% dei voti, davanti ad Ante Rebić (36%) e Franck Kessié (12%).

Una prestazione solida, senza sbavature, che poteva essere impreziosita anche dal gol: uno lo aveva segnato, al 3′, ma è stato annullato per fuorigioco. Nella seconda occasione, al 78′, è stato fondamentale l’intervento di Pau López a sventare. Incursioni offensive a parte, il 23enne inglese ha dimostrato attenzione sia nel breve che nel lungo, con speciale riferimento al recupero sulla ripartenza di Jordan Veretout nel primo tempo. Dunque, con merito e per la prima volta da quando è in rossonero, il migliore in campo è Fikayo Tomori“. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>