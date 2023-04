Roma-Milan 1-1 al 90′: Saelemaekers letale nel finale | Serie A News

È terminata Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto del secondo tempo dello stadio 'Olimpico'

È terminata da pochi minuti Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo tra i giallorossi di José Mourinho e i rossoneri di Stefano Pioli.

Roma-Milan 1-1, il racconto del secondo tempo dello stadio 'Olimpico' — Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre subito con un cambio nella fila del Milan. Fuori Fikayo Tomori, acciaccato dopo uno scontro con Tammy Abraham nel finale della prima frazione; dentro, al suo posto, Malick Thiaw.

Una sostituzione subito anche nella fila della Roma. Fuori Andrea Belotti, rimasto contuso da uno scontro con Brahim Díaz nella prima parte di gara, dentro un altro ex della sfida, Stephan El Shaarawy. Al 56', dopo più di dieci minuti di nulla, altro cambio nella squadra di Pioli: fuori lo spento Brahim, dentro Alexis Saelemaekers.

La Roma tenta un paio di sortite offensive un minuto più tardi. In entrambi i casi è El Shaarawy a rendersi pericoloso. Mike Maignan frena il primo tentativo del 'Faraone'; è Thiaw, poi, a bloccarlo come un muro sul secondo. Lampo del Diavolo al 60': bella azione di Leão a sinistra, con il portoghese che entra nell'area giallorossa e serve l'accorrente Saelemaekers. Conclusione al volo, di destro, del belga e palla di poco alta sulla traversa della porta difesa da Rui Patrício.

Al 65' Roma molto pericolosa. Theo Hernández perde palla e avvia il contropiede di Abraham. Il pallone, al termine di un'azione molto ben elaborata dai giallorossi, arriva a Leonardo Spinazzola. Conclusione di destro del terzino romanista e Simon Kjær, prima ancora di Maignan, intercetta il tiro del giocatore della Nazionale Italiana.

Il Milan prova a bussare ancora dalle parti del portiere di casa. Al 68' conclusione dalla lunga distanza di Ismaël Bennacer. Il tentativo del centrocampista franco-algerino, però, è velleitario e la palla si perde sul fondo. Cinque minuti più tardi, Pioli effettua un doppio cambio nel tentativo di dare un'altra scossa alla sua squadra.

Fuori Kjær e Bennacer; dentro Pierre Kalulu e Charles De Ketelaere. Contatto sospetto, all'80', in area di rigore giallorossa tra Gianluca Mancini ed Olivier Giroud. Il romanista trascina giù il centravanti rossonero, ma per l'arbitro Daniele Orsato di Schio (VI) non c'è nulla. Restano molti dubbi sull'episodio.

Insiste il Milan. All'84', cross di Theo dalla sinistra, colpo di testa di Saelemaekers sul versante opposto ma il pallone termina alto sulla traversa. Punizione di Giroud, all'87': tiro diretto verso l'incrocio dei pali, ma la deviazione della barriera della Roma manda il pallone in calcio d'angolo. Peccato per il Diavolo!

Un minuto più tardi il francese lascia il posto in attacco a Divock Origi. Mourinho lancia Mady Camara al posto di Edoardo Bove nel finale ed è proprio quest'ultimo, al primo minuto di recupero, su assist di Zeki Çelik, a sfiorare il gol del vantaggio per i giallorossi con un gran destro al volo sul quale Maignan soffia forte. La palla termina di poco al lato del palo alla destra del portiere del Milan.

Al 94', però, il vantaggio giallorosso arriva davvero. Çelik ruba palla a De Ketelaere, troppo molle e se ne va sulla destra. Palla al centro dell'area per Abraham che, di destro, gira alle spalle di Maignan il gol per i padroni di casa. Incredibile, però, ciò che succede al 97': assist di Leão dalla sinistra, incursione di Saelemaekers da destra e piatto vincente sotto le gambe di Rui Patrício. Finale pirotecnico all'Olimpico. Roma-Milan 1-1: pari giusto per quanto visto sul campo. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>