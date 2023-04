Roma-Milan 0-0 al 45′: partita equilibrata e rognosa | Serie A News

È terminato il primo tempo di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto dei primi 45' di gioco

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i giallorossi di José Mourinho e i rossoneri di Stefano Pioli.

Roma-Milan 0-0, il racconto del primo tempo dello stadio 'Olimpico' — Il primo tiro in porta del match, al 7', è di Lorenzo Pellegrini. La conclusione a giro, di destro, del capitano della Roma appena appostato fuori dall'area di rigore rossonera, però, è imprecisa e termina alta sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan.

I giallorossi perdono per infortunio Marash Kumbulla dopo un quarto d'ora: dentro, al suo posto, Edoardo Bove. È Bryan Cristante, ex rossonero, a scalare in difesa al posto dell'albanese. Un minuto più tardi Fikayo Tomori fa un brutto fallo da dietro su Andrea Belotti: ammonito, e diffidato, il centrale inglese salterà Milan-Cremonese per squalifica.

Il Milan si fa vedere per la prima volta dalle parti di Rui Patrício al 20'. Cross, dalla destra, di Brahim Díaz e colpo di testa di Rade Krunić, incuneatosi nell'area di rigore giallorossa. Conclusione fuori misura. Al 25' bella azione rossonera, avviata da Theo Hernández, creata da Rafael Leão e rifinita da Davide Calabria. Il suo cross a centro area, però, non trova Olivier Giroud per la deviazione in rete.

Al 31' Leão, sugli sviluppi di un'azione di Sandro Tonali a destra, entra in possesso del pallone a sinistra e prova il tiro a giro sul palo più lontano. Rui Patrício fa buona guardia, la sfera si spegne di molto alta sopra la traversa della porta giallorossa. Due minuti più tardi bella azione della Roma, che va ad un passo dal vantaggio.

Leonardo Spinazzola si beve Calabria, mette al centro per l'accorrente Pellegrini che conclude di prima intenzione e a botta sicura. È Tammy Abraham, però, a respingere la conclusione del suo capitano. Sulla sfera arriva l'accorrente Belotti: conclusione del 'Gallo', però, sbilenca e pallone sul fondo. Brividi per il Diavolo.

La fase finale della prima frazione di gioco è equilibrata, dura. Ritmi bassi, molti falli e poco spazio per le sortite offensive da una parte e dall'altra. Al 45', però, lampo del Diavolo con il pallone che, dopo un'azione di Theo a sinistra, arriva sul piede di Calabria. Tiro a giro di prima intenzione del capitano, sfera sul fondo. Peccato.

L'arbitro Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio (VI) assegna 5' di recupero per le frequenti interruzioni del match. Spingono di più i padroni di casa, ma Maignan non corre praticamente alcun rischio. All'ultimo ci prova Brahim Díaz, ma la sua conclusione è rimpallata in corner. Sull'angolo, Tomori tenta la deviazione a rete senza esito.

Dopo 45' di gioco allo stadio 'Olimpico', Roma-Milan 0-0. Il Diavolo dovrà fare molto di più se vorrà portare a casa i tre punti dalla Capitale. Segui il LIVE del secondo tempo di Roma-Milan dallo stadio 'Olimpico' >>>