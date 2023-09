Roma-Milan 0-2, Rapuano espelle Tomori: rossoneri in dieci | Serie A News

L'arbitro di Roma-Milan Rapuano ha espulso Fikayo Tomori e i rossoneri dovranno giocare in dieci l'ultima mezz'ora

Milan che dovrà giocare in dieci uomini l'ultima mezz'ora. Nel match contro la Roma , infatti, Fikayo Tomori si è reso protagonista di un fallo ai danni di Andrea Belotti ed è stato ammonito dall'arbitro Rapuano . Era il secondo giallo e, quindi, l'inglese è stato espulso. Tomori salterà il derby dopo la sosta per le Nazionali.

