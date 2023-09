Roma-Milan 0-2, capolavoro di Rafael Leao: il Diavolo vola | News

Arriva anche il gol del raddoppio. Dopo la rete di Olivier Giroud su rigore il Milan comincia benissimo anche la ripresa e trova lo 0-2 contro la Roma con un capolavoro di Rafael Leao . Il portoghese raccoglie un assist di Christian Pulisic e praticamente da terra segna in acrobazia.

