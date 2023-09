Roma-Milan 0-1 al 45′: tensione e nervosismo, ma Giroud c’è

Finito da poco il primo tempo di Roma-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024. Ecco il racconto del primi 45 minuti

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Roma-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2023-2024 che si sta svolgendo all' 'Olimpico'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei giallorossi di José Mourinho contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Roma-Milan 0-1: il racconto del primo tempo all' 'Olimpico' — La partita inzia con ritmi abbastanza vivaci, col Milan che prova a spingere. La Roma dietro la linea della palla nei primi minuti. Grande scambio tra Theo e Loftus-Cheek. L'inglese non riesce a segnare, grande diagonale di Celik. Rapuano al Var. Assegnato il calcio di rigore: fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. Assegnato dopo il VAR. Giroud non sbaglia dal dischetto e il Milan passa avanti. Al 15' Leao mette il panico nella difesa della Roma, ma la palla non passa. Animi abbastanza caldi nella partita. Il Milan va molto vicino al raddoppio, ma è bravo Rui Patricio su Pulisic.

La Roma prova ad uscire dal guscio, ma non riesce ad essere pericolosa. Il Milan controlla la gara e prova a colpire in contropiede. Mourinho perde subito Aouar per infortunio, dentro Pellegrini. Continua il nervosimo e la tensione in campo. Seconda parte del primo tempo abbastanza chiusa con poche occasioni da una parte e dall'altra. Ci prova Theo con una sgroppata delle sue, ma non trova compagni liberi. Dopo 4 minuti di recupero termina il primo tempo col Milan in vantaggio. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Roma-Milan dall' 'Olimpico' >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.