Roma, Dybala: “Presto per parlare di scudetto. E su Juve e Inter…”

Paulo Dybala, nuovo giocatore della Roma, si è presentato in conferenza stampa. Diverse le dichiarazioni interessanti da parte dell'argentino, a partire dall'addio alla Juventus: "Io credo che il direttore Arrivabene sia stato molto chiaro, avevamo un accordo da firmare a ottobre e poi la società ci ha chiesto di aspettare. A marzo mi è stato detto che non avrei fatto parte del progetto futuro. Non è stato un problema economico, la società ha preso un'altra decisione insieme al mister. Ho detto che se questa era la loro scelta, per me non era un problema".

Sull'Inter prima vicinissima e poi defilatasi: "Da quando è finito il mio contratto con la Juve i miei agenti hanno parlato con tante squadre. Io ho un rapporto molto bello da tempo con Marotta, tante squadre si sono avvicinate, poi è arrivato Tiago Pinto a Torino e le cose sono cambiate".

Poi Dybala si concentra sulla Roma, su Mourinho e sugli obiettivi:"Credo sia presto per parlare di Scudetto, in questo momento. La Roma ha vinto un trofeo, l'anno scorso, molto importante per avere più ambizione in futuro. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace vincere, dev'essere il nostro obiettivo. Pensare a ogni gara, poi vedremo come siamo messi per obiettivi più importanti. Ci sono squadre più avanti di noi per la lotta Scudetto, dobbiamo lavorare con serenità. La prima domanda a Mourinho è stata 'Cosa possiamo vincere?'".

Sull'importanza di Totti nella scelta:"Ci siamo visti alla partita di Eto'o, abbiamo parlato nello spogliatoio, ma non c'erano certezze. Mi ha parlato di Roma molto bene, poi non ci siamo risentiti in questi giorni".

Sui tifosi giallorossi:"Sono molto curioso di cosa succederà stasera, attraverso i social abbiamo tanti contatti, siamo più vicini alla gente, la dimostrazione di affetto non è mancata prima di arrivare. So che è una piazza molto calda, sono curioso di vederli stasera e di poterli abbracciare".

Infine la classica domanda sul gol dell'ex, in caso di rete alla Juventus, esulterai? "Ovviamente no" - risponde Dybala.