Roma-Atalanta 0-1: Dea corsara all’Olimpico con Scalvini

Basta una rete di Scalvini al 35' del primo tempo per permettere all'Atalanta di battere la Roma in trasferta e salire al comando della classifica a quota 17 punti. Se Gasperini può sorridere, non può certo farlo Mourinho: oltre che per il risultato anche per l'espulsione rimediata al minuto 57.