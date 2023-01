Roma ansia per Zaniolo, fuori per infortunio: a rischio per il Milan

Il Milan ha vinto la sua sfida contro la Salernitana e grazie alla vittoria dell' Inter per 1-0 sul Napoli , i rossoneri si trovano a meno 5 dalla vetta. Una giornata che "riapre" del tutto il campionato di Serie A, con i partenopei che ora non sono più imbattibili. Domenica a San Siro, arriverà la Roma , reduce da una vittoria di misura sul Bologna . La squadra di José Mourinho potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi giocatori fondamentali per la fase offensiva.

Roma, Zaniolo in dubbio per il Milan

Al minuto sessanta di Roma-Bologna, Nicolò Zaniolo ha accusato un problema muscolare, chiedendo il cambio poco dopo. Il giocatore è stato subito sostituito. I giallorossi sfideranno il Milan questa domenica a San Siro alle 20.45. Il fantasista italiano potrebbe quindi essere in forte dubbio proprio per la gara contro i rossoneri. Per Mourinho, potrebbe essere un'assenza non da poco.