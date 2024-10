Rocchi: “VAR a chiamata? Potrebbe essere un supporto aggiuntivo”

" Se sono soddisfatto dell’operato arbitrale dell’ultima giornata? No . La formazione è essenziale, soprattutto in un gruppo. Abbiamo 46 arbitri: o inserisco un chip in ognuno di loro, oppure ciascuno ha la propria testa e visione. L’obiettivo è seguire una linea comune : possono esprimere il proprio giudizio, ma una volta presa una decisione, va seguita da tutti. L'ideale sarebbe ottenere una totale omogeneità, ma è praticamente impossibile, perché parliamo di esseri umani. Anche con una norma perfettamente scritta, resta comunque spazio per l’interpretazione di chi giudica ".

"La nostra intenzione sarebbe quella di avere arbitri VAR specializzati, poiché abbiamo notato che sviluppano un approccio leggermente diverso. La separazione tra campo e VAR è cruciale : lavorando con un gruppo più ristretto, le interpretazioni diventano più uniformi rispetto a un gruppo ampio. Nonostante le critiche, i nostri operatori VAR sono molto apprezzati , e ogni settimana riceviamo richieste dall'estero. Inviamo pochi arbitri perché ne abbiamo pochi a disposizione, e dispiace aver perso Irrati e Valeri , ma ciò dimostra la qualità del nostro lavoro. Si può discutere per settimane sulle interpretazioni, ma non dimentichiamo che il calcio ha anche un lato soggettivo . Dietro ogni decisione c’è una persona".

VAR a chiamata e tempo effettivo

"Sono proposte attualmente in discussione presso l'IFAB, quindi non posso approfondire troppo. Il challenge è un'opzione alternativa, o meglio, potrebbe essere una soluzione complementare per il calcio di alto livello, con l'obiettivo di garantire decisioni più precise. Il VAR a chiamata potrebbe effettivamente servire come supporto aggiuntivo per aiutare l'arbitro a prendere la decisione giusta. Riguardo al tempo effettivo, stiamo lavorando sulle perdite di tempo e altre questioni: se venisse introdotto nel calcio, cambierebbe radicalmente il gioco, ma tutti giocherebbero lo stesso numero di minuti".