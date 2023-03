Risultati Serie A – Udinese-Milan 3-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Udinese-Milan 3-1

Il Milan di Stefano Pioli crolla ancora in trasferta dopo il k.o. di Firenze. L'Udinese di Andrea Sottil, infatti, vince, con pieno merito, per 3-1 alla 'Dacia Arena' nell'anticipo serale del sabato della 27^ giornata della Serie A 2022-2023. Risultato, di fatto, mai in discussione. Udinese avanti subito, già al 9', con il diagonale di Roberto Pereyra. Poi, nel finale della prima frazione di gioco, succede di tutto. Prima segna Zlatan Ibrahimović su calcio di rigore (ripetuto) per il pareggio del Milan, quindi è Beto a riportare in avanti i friulani praticamente subito dopo. Nella ripresa il Milan prova ad imbastire qualche trama appena appena più interessante, ma viene fustigato dal gol di Kingsley Ehizibue al 70'. Giusta sconfitta per il Diavolo, che rischia di vedere sfumare la zona Champions. Vediamo insieme, ora, il tabellino completo di Udinese-Milan 3-1 della 'Dacia Arena'.