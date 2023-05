Risultati Serie A – Spezia-Milan 2-0: tabellino e marcatori | News

Il Milan perde per 2-0 contro lo Speziae inguia ulteriormente il cammino verso la prossima edizione della Champions League. Un primo tempo blando per i rossoneri, che tentano di battere Drągowski, ma si rendono pericolosi solo con l'occasione di Tonali, un'azione individuale. Il secondo tempo vede il Milan capitolare, una sconfitta orribile per i rossoneri, che giocano una delle peggiori partite dell'anno.