Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 tra neroverdi e rossoneri
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
Tabellino Sassuolo-Milan 1-1Terzo pareggio esterno consecutivo - in quattro trasferte stagionali in campionato - per il Milan di Rúben Amorim: dopo quelli contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2), arriva quello contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. È 1-1 anche il finale del 'Mapei Stadium'. Tutti i gol nella ripresa: al 63', sull'assist di Luka Modrić, staffilata mancina di Adrien Rabiot sotto la traversa. Cinque minuti più tardi (68') sul calcio d'angolo battuto da Armand Laurienté, è arrivato il gol in mischia di Cas Odenthal per il giusto pari dei padroni di casa. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Sassuolo-Milan 1-1
SASSUOLO-MILAN 1-1
Marcatori: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Van der Brempt (79' Cinquegrano), Ćaleta-Car, Leysen (26' Odenthal), Doig; Adžić (60' Thorstvedt), Matić (79' Lipani), Bakola; Berardi, Se. Esposito (60' Bowie), Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Obrador, Ghion, Sulemana, Domínguez, Pierini, Volpato, Skjellerup. Allenatore: Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (20' De Winter), Pavlović, Estupiñán (46' Modrić); Chukwueze (85' Hutchinson), Musah (78' Jashari), Rabiot, Moreira; Pulisic (78' Cisse); Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. Allenatore: Amorim.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Ammoniti: 41' Estupiñán (M) 45'+ 3 De Winter (M), 87' Ramos (M), 91' Pavlović (M), 94' Thorstvedt (S)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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