Risultati Serie A – Salernitana-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino Salernitana-Milan 1-2

Il Milan di Stefano Pioli inizia il suo 2023 vincendo in casa della Salernitana di Davide Nicola. Una vittoria conquistata con pieno merito dai rossoneri, nonostante il risultato finale parli di un solo gol di scarto. Uno-due micidiale del Diavolo nel primo tempo, con Rafael Leão al 10' e Sandro Tonali al 15'. Poi tanti, tantissimi gol divorati dal Milan. In molte circostanze bravissimo il portiere messicano Guillermo 'Memo' Ochoa, al debutto in Serie A, ad opporsi agli attaccanti rossoneri. Un gol annullato per netto fuorigioco a Brahim Díaz e, nel finale, rete - per fortuna - inutile di Federico Bonazzoli per i padroni di casa. Vediamo insieme, dunque, dati, numeri e statistiche del match nel tabellino completo di Salernitana-Milan 1-2.