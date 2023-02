Risultati Serie A – Monza-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Monza-Milan 0-1

Un Milan a due facce conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza considerando quella contro il Tottenham. I rossoneri dominano in lungo e il largo il primo tempo, dove trovano il gol di Messias al 31esimo. Secondo tempo di sofferenza quello dei rossoneri, che sciupano due occasioni per portarsi sul 2-0 con Theo Hernandez e De Ketelaere. Rammarico per il Monza che colpisce un palo con Ciurria e trova la prima sconfitta in questo 2023.