Risultati Serie A – Milan-Udinese 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Udinese 0-1

Il Milan di Stefano Pioli delude ancora e manca l'appuntamento con la vittoria. A 'San Siro', contro l'Udinese di Gabriele Cioffi, arriva la seconda sconfitta interna consecutiva in casa in campionato, la terza nelle ultime quattro partite compresa la Champions League. Tanti assenti, è vero, nella fila rossonere. Ma il Milan ha fatto praticamente il solletico agli ospiti per 80'. Nel primo tempo soltanto due conclusioni da fuori, con Davide Calabria e Yunus Musah. Nella ripresa, gli unici tre tiri in porta arrivano nel recupero (colpo di testa di Olivier Giroud e tentativi di Alessandro Florenzi e Rafael Leão con due miracoli di Marco Silvestri). Nel mezzo, il gol-vittoria ospite. Un calcio di rigore trasformato da Roberto Pereyra al 62'. Un penalty confermato anche dal V.A.R., ma perlomeno molto dubbio. Al di là degli episodi, brutta prestazione dei rossoneri, che dovranno rialzare la testa e uscire da un momento nero se vorranno restare in corsa per il titolo. Vediamo, ora, il tabellino completo di Milan-Udinese 0-1 a 'San Siro'.