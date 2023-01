Risultati Serie A – Milan-Sassuolo 2-5 : tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Sassuolo

E' terminato come peggio non poteva il match tra Milan e Sassuolo, con i neroverdi che hanno surclassato i rossoneri 2-5. E' stata una gara molto nervosa, con la squadra di Pioli che adesso è in crisi profonda. Tanti cartellini gialli sventolati dall'arbitro Giua, anche se la sua direzione di gara non è stata perfetta. La squadra di Dionisi, dopo due pareggi e sei sconfitte, porta a casa meritatamente tre punti. Al Milan serve cambiare qualcosa obbligatoriamente.