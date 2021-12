Risultati Serie A – Milan-Salernitana 2-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match di 'San Siro'

Un pomeriggio di calma piatta per un Milan che passeggia a 'San Siro' contro la Salernitana. I rossoneri trovano la chiudono dopo meno di 20 minuti grazie a Franck Kessie e Alexis Saelemaekers. Poi è soltanto ordinaria amministrazione, con un possesso palla prolungato e con diverse occasioni sprecate per allargare il risultato. In attesa delle partite della altre, il Milan si gode la vetta solitaria della classifica. Ecco tabellino e marcatori del match.