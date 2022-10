Risultati Serie A – Milan-Monza 4-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Monza 4-1

Il Milan di Stefano Pioli batte il Monza di Raffaele Palladino per 4-1 nel pomeriggio di 'San Siro'. Doppietta di Brahim Díaz nel primo tempo: un gol più bello dell'altro per il fantasista andaluso, poi costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Nella ripresa, reti di Divock Origi (la prima in rossonero) e, nel finale, di Rafael Leão: nel mezzo, il gioiello su punizione del brianzolo Filippo Ranocchia. Ecco, dunque, il tabellino di Milan-Monza 4-1.