Risultati Serie A – Milan-Fiorentina 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Fiorentina 1-0

Torna a vincere il Milan di Stefano Pioli dopo oltre un mese di astinenza: a 'San Siro' battuta 1-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano al termine di una partita sofferta. Nel primo tempo il Diavolo e i viola si affrontano a viso aperto, creando un paio di palle-gol per parte. Il match, però, si sblocca soltanto nel recupero. Intervento, da dietro, di Fabiano Parisi su Theo Hernández, lanciato a rete da Luka Jović. Per l'arbitro Marco Di Bello è calcio di rigore: dal dischetto lo stesso Theo spiazza Pietro Terracciano e segna il gol del vantaggio. Nella ripresa altre due chance, clamorose, per il Milan. Una per Samuel Chukwueze e l'altra per Jović, che si divora a tu per tu con Terracciano un gol assurdo. È la Fiorentina, però, a meritare il pareggio. Tante le iniziative e i tentativi degli ospiti. Clamorosa la chance al 96', con il tap-in a botta sicura di Rolando Mandragora, ma Mike Maignan, in serata di grazia, toglie dalla porta una rete già fatta. Vediamo insieme, dunque, il tabellino completo di Milan-Fiorentina 1-0 da 'San Siro'.