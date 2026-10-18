Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 tra rossoneri e nerazzurri
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Tabellino Milan-Atalanta 3-2Torna a vincere in campionato, nella sera del suo ritorno a 'San Siro', il Milan di Rúben Amorim: a farne le spese la rimaneggiata Atalanta di Maurizio Sarri, sconfitta per 3-1. Dopo un gol annullato in avvio (13') a Christian Pulisic per un lieve fuorigioco, il Diavolo passa al 24' su calcio di rigore trasformato da Gonçalo Ramos. Il raddoppio giunge al 43' per merito di Adrien Rabiot, che ha già realizzato 4 reti in questo campionato. Nella ripresa Ramos si fa ipnotizzare da Marco Carnesecchi in occasione del secondo penalty concesso ai rossoneri ma, sugli sviluppi del susseguente corner, il Milan piazza il tris (57') con il colpo di testa sotto misura di Mario Gila. Qualche minuto più tardi la 'Dea' riapre il match con Gianluca Gaetano (66') e spaventa il Milan nel finale con Nikola Krstović (81'). Meno male che il risultato non cambia più. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Atalanta 3-2.
MILAN-ATALANTA 3-2
Marcatori: 24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstović (A)
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (85' Tomori), De Winter, Pavlović; Chukwueze (53' Hutchinson), Musah (75' Estupiñán), Modrić (75' Jashari), Moreira; Rabiot, Pulisic (75' Loftus-Cheek); Ramos. A disposizione: Torriani, Bouyer, F. Terracciano, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Comotto, Camarda, Cisse. Allenatore: Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac (20' Obrić), Bernasconi (75' Zappacosta); Éderson, Pašalić (59' Gaetano); Samardzic (75' Scamacca), De Ketelaere, Rowe (59' Zalewski); Krstović. A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia, Pounga. Allenatore: Sarri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Ammoniti: 41' Rabiot (M), 69' Éderson (A), 78' Obrić (A).
Espulsi: nessuno.
Note: al 13' annullato un gol a Pulisic (M) per fuorigioco; al 57' Carnesecchi (A) para un rigore a Ramos (M).
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