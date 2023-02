Risultati Serie A – Derby Inter-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino derby Inter-Milan 1-0

Quinta sconfitta nelle ultime sette partite per il Milan di Stefano Pioli, che perde anche il derby contro l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri dominano nel primo tempo, contro i rossoneri schierati con un insolito 3-5-2, ma vanno in vantaggio soltanto al 34' grazie ad un colpo di testa di Lautaro Martínez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ennesimo gol su calcio piazzato incassato dal Diavolo. Nella ripresa rossoneri sicuramente meno rinunciatari, ma pericolosi (?) soltanto in paio di circostanze con Olivier Giroud e Theo Hernández. Nel finale annullato un gol a Lautaro con l'ausilio del V.A.R. e del fuorigioco semiautomatico. Vince, meritatamente, l'Inter. Vediamo, ora, il tabellino completo del derby Inter-Milan 1-0 da 'San Siro'.