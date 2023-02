Derby Inter-Milan 1-0 al 90′: Lautaro castiga il Diavolo | Serie A News

È terminato il derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto del secondo tempo del match di San Siro

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli.

Inter-Milan 1-0: il racconto del secondo tempo del derby — Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per l'Inter, in virtù del gol di Lautaro Martínez al 34', la ripresa si apre subito con un cambio per il Milan: fuori Junior Messias e dentro, sempre in posizione di mezzala destra dell'inedito modulo 3-5-2, l'andaluso Brahim Díaz.

Al 53' la prima chance della ripresa è per l'Inter. Federico Dimarco che supera in velocità Davide Calabria sulla fascia sinistra e va alla conclusione. Tiro impreciso che, però, non crea alcun problema a Ciprian Tătărușanu. Al 55' altri due cambi per il Milan: fuori lo stesso Calabria e Divock Origi, dentro Alexis Saelemaekers e il grande escluso del derby, Rafael Leão.

La palla gol, però, la creano i nerazzurri al 56': cross basso, dalla destra, di Edin Džeko, girata di Lautaro e Tătărușanu si oppone ancora con bravura. Tra il 58' e il 59' si fanno - finalmente - vedere i rossoneri. Prima, su un cross dalla sinistra di Theo Hernández, è Olivier Giroud a svettare di testa con la sfera che termina di poco alta sulla traversa della porta difesa da André Onana.

Quindi è lo stesso portiere nerazzurro a commettere un errore pazzesco che, per poco, non spalanca la porta proprio a Giroud. Il francese, però, non riesce ad approfittarne e l'azione sfuma. Il secondo tempo sembra essere un po' più equilibrato. Il Diavolo, in svantaggio ed alla disperata ricerca di punti, mette più spesso il naso fuori dalla propria metà campo e cerca di non rimanere troppo schiacciato.

A 69' ci prova Theo Hernández, su calcio di punizione, a sorprendere Onana dai 25 metri. Ma il tiro mancino del francese termina di molto alto sulla traversa. Peccato. Girandola di cambi sia nella fila dell'Inter sia in quelle del Milan a venti minuti dal termine: in campo, per i nerazzurri, anche Romelu Lukaku. Al 75' Brahim riceva palla da Leão, si libera al limite dell'area di rigore interista e chiama Onana ad una parata facile a terra.

Un minuto più tardi contropiede rossonero con Leão che si invola verso l'area di rigore dell'Inter, serve Giroud, il quale, incredibilmente, per portarsi la palla sul sinistro, perde il tempo e si fa recuperare da Milan Škriniar. Forse l'azione del Milan più importante e potenzialmente da rete sfuma in una maniera indecorosa. Al 78', su calcio di punizione dai 20 metri, Giroud, per poco, non trova l'incrocio alla sinistra di Onana.

Il Milan, ora, è vivo, meno passivo e rinunciatario rispetto alla prima frazione di gioco. All'81', però, si riaffaccia l'Inter dalle parti di Tătărușanu. Colpo di testa di Robin Gosens sugli sviluppi di un calcio d'angolo che, però, termina alto sopra la traversa della porta rossonera. Pioli getta nella mischia, al posto di Simon Kjær, anche Ante Rebić per disputare gli ultimi 5' più recupero.

Al 90' Lautaro Martínez trova il gol del raddoppio, approfittando di una sponda aerea di Lukaku, ma l'arbitro Davide Massa di Imperia - con l'ausilio del V.A.R. - annulla giustamente la rete del 'Toro', partito davanti l'ultimo difensore rossonero sull'assist del belga. Al 94' si supera Tătărușanu per negare il gol a Lukaku, che si era liberato bene del diretto marcatore: sulla sua conclusione, il rumeno si distende sulla sua sinistra e dice di no.

Il risultato, purtroppo per il Diavolo, non cambia nei minuti di recupero: il derby Inter-Milan termina 1-0 per i nerazzurri. Per i rossoneri, quinta sconfitta nelle ultime sette gare e crisi nerissima. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>