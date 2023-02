Derby Inter-Milan 1-0 al 45′: gol del solito Lautaro | Serie A News

Il primo squillo della partita è dell' Inter : al 6' imbucata di Henrikh Mkhitaryan per Lautaro Martínez , conclusione di sinistro a botta sicura ed è bravissimo Ciprian Tătărușanu ad alzare la sfera sopra la traversa, in calcio d'angolo. Dopo un tentativo velleitario all' 8' di Hakan Çalhanoğlu , due minuti più tardi è ancora Lautaro, su cross dalla destra di Milan Škriniar , a sfiorare il gol: il suo colpo di testa, però, termina di poco alla sinistra della porta rossonera.

L'Inter chiede un calcio di rigore poco prima del quarto d'ora di gioco per un contatto sospetto tra Edin Džeko e Matteo Gabbia in area rossonera ma l'arbitro Davide Massa di Imperia, ben posizionato, lascia correre. Il Milan, schierato per la prima volta con il 3-5-2, fa buona densità in mezzo al campo e limita la pericolosità nerazzurra nei successivi 15', nonostante il ritmo forsennato al quale viaggiano gli avversari.