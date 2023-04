Risultati Serie A – Bologna-Milan 1-1: tabellino e marcatori | News

Partita che si sblocca dopo appena trenta secondi grazie ad un gol di Sansone , bravo a tagliare sul primo palo e insaccare il pallone alle spalle di Maignan . Preoccupante la dormita generale della difesa rossonera, ma il Milan, di fatto, si sveglia subito. Diverse le occasioni da gol nel primo tempo create dai ragazzi di Pioli, i quali trovano meritatamente il gol del pareggio nel finale di tempo grazie ad un gran gol di Pobega . Secondo tempo meno entusiasmante del primo, ma comunque meglio il Milan rispetto alla squadra di Motta . Anche nella ripresa, diverse occasioni per i rossoneri che, però, non riescono a capitalizzare. Su tutte, quella capitata tra i piedi di Brahim Diaz che ha sprecato una ghiotta occasione da gol. Termina 1-1 al 'Dall'Ara', con il Milan che probabilmente avrebbe meritato la vittoria. Ma Pioli può sorridere perché finalmente sono arrivate ottime risposte anche dalle riserve.

Note: rigore non concesso al Milan nel primo tempo per un fallo di Soumaoro su Rebic. Altro rigore non concesso al Milan nel secondo tempo per un tocco di mano di Lucumì.