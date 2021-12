Rilasciato Patrick Zaki, il Bologna: “Ti aspettiamo al Dall’Ara”

Patrick Zaki, dopo 22 mesi di detenzione, è stato scarcerato. Il Bologna, squadra per cui tifa, lo ha invitato a farsi vedere allo stadio

Patrick Zaki , studente egiziano dell' Università di Bologna , ha lasciato il carcere in Egitto dove era detenuto da 22 mesi con l'accusa di aver diffuso false informazioni . Scarcerato, ma non ancora assolto, oggi Patrick Zaki è a piede libero, ma ancora sotto processo : la prossima udienza è fissata per il 1° febbraio 2022 .

Ha anche dichiarato di voler tornare in Italia il prima possibile, per recarsi a Bologna, quella che definisce "la sua città". E, parlando con i cronisti, ha anche aggiunto 'Viva il Bologna Calcio!'. Motivo per cui la società rossoblu, per salutare la liberazione di Patrick Zaki, lo ha invitato ufficialmente a farsi vedere allo stadio per una partita della squadra di Sinisa Mihajlovic.