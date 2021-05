Rebic, dolci ricordi con il Torino: ecco il motivo | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Torino-Milan di questa sera, ha messo in evidenza una curiosità su Ante Rebic

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Torino-Milan. Il match si giocherà questa sera allo stadio Olimpico-Grande Torino. Una di queste riguarda Ante Rebic, in gol nell'ultima partita contro la Juventus. I granata per il croato evocano dolci ricordi: Il primo gol dell'attaccante in Serie A, infatti, è arrivato nel maggio 2014 proprio contro il Torino, quando giocava alla Fiorentina. Intanto Brahim Diaz ha deciso il suo futuro.