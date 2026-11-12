A Viva El Futbol l'ex attaccante ha commentato l'azione del raddoppio rossonero, mentre Lele Adani ha difeso la giocata altruista del portoghese
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L'assist di Gonçalo Ramos per Christian Pulisic, in occasione del secondo gol del Milan contro il Genoa, continua a far discutere. Una giocata che ha permesso ai rossoneri di mettere al sicuro il risultato, ma che non ha convinto del tutto Nicola Ventola. Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Fútbol, l'ex attaccante ha espresso un giudizio piuttosto netto sulla decisione del centravanti portoghese di servire il compagno invece di provare a concludere personalmente.
"Ragazzi, l'assist a Pulisic, io personalmente mai nella vita. Io avrei calciato", ha dichiarato Ventola. L'ex calciatore ha poi spiegato il motivo della propria posizione: "Per quanto era semplice l'assist, hai avuto quei due tre secondi, hai la porta ... sei a due metri, devi calciare". Secondo il suo punto di vista, Ramos avrebbe dovuto cercare la conclusione, trovandosi in una posizione favorevole per tentare di segnare.
La lettura opposta di AdaniDi diverso avviso Daniele Adani, che ha invece apprezzato la scelta del giocatore del Milan. L'ex difensore ha sottolineato come Ramos abbia dimostrato grande disponibilità nel mettere il compagno nelle condizioni migliori per segnare: "Invece talmente gli è piaciuto farlo che ha guardato di là, che tanto gli è piaciuto giocare per l'altro".
Un assist che racconta anche la mentalità di RamosAl di là delle diverse opinioni, l'episodio offre uno spunto interessante sul modo di interpretare il ruolo di centravanti. Ramos, pur trovandosi in una posizione dalla quale avrebbe potuto tentare la conclusione, ha scelto di premiare il movimento di Pulisic, mettendolo nelle condizioni ideali per trovare la rete. Una decisione che evidenzia la volontà di cercare la soluzione migliore per la squadra, anche rinunciando a un'occasione personale. È proprio questo aspetto ad aver colpito positivamente Adani, mentre Ventola ha privilegiato l'istinto realizzativo che, secondo lui, un attaccante deve avere in situazioni del genere.
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