Problemi per Tim, Inter-Milan a rischio su Dazn? E i tifosi ironizzano sui social

E' in corso la 21^ giornata del campionato di Serie A, turno che vedrà sfidarsi questa sera Inter e Milan. Nonostante la grande attesa per il derby, si sono verificati dei problemi di visione su Dazn. Il motivo sarebbe legato a dei problemi di connessione da parte di Telecom Italia Mobile (TIM), sponsor della Serie A. La speranza è che questi problemi vengano risolti prima del fischio d'inizio del big match del 'Meazza', in maniera tale che i tifosi, da casa, possano vedere regolarmente il derby di Milano. Intanto tra gli stessi tifosi c'è anche qualcuno che ironizza, tenendo conto del momento 'no' del Milan: "Visto che tim è down, si può chiedere il rinvio del derby?", uno dei tanti commenti apparsi in questi minuti su Twitter. Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?