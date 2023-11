Perché la Premier incassa più della Serie A? Se Lazio-Roma finisce 0-0 …

Mentre si discute di incassi e diritti Tv in Serie A, il derby fra Lazio e Roma finisce solo 0-0, mentre in Premier League...

In una domenica di calcio, l'ultima prima dell'ennesima sosta per le nazionali, abbiamo assistito a due big match sia in Italia che in Inghilterra. Da una parte vi era una stracittadina sentita, attesa e che, spesso, vale una stagione intera. Dall'altra, invece, una sfida apparentemente senza storia ma che regala uno spettacolo degno di nota. Dalle nostre parti, Lazio-Roma rientra fra i due derby migliori che possiamo offrire, dopo Milan-Inter ovviamente. Mentre, nella ricca Premier League, Chelsea-Manchester City rappresenta lo stendardo del business, degli introiti, dei diritti televisivi e delle campagne acquisti faraoniche.