Plusvalenze, nessuna condanna per Agnelli e De Laurentiis | Serie A News

E' arrivata la sentenza di primo grado sul caso plusvalenze: nessuna condanna per Andrea Agnelli né per Aurelio De Laurentiis

Nessuna condanna per Andrea Agnelli né per Aurelio De Laurentiis. E' arrivata la sentenza di primo grado sul caso plusvalenze dopo il processo da parte del Tribunale Federale. Come vi avevamo già raccontato, la Procura Federale aveva chiesto 12 mesi per il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e 11 mesi e 5 giorni per il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Tutti prosciolti, con la richiesta da parte del procuratore Chiné che non è stata accolta. Prosciolti anche gli altri 57 dirigenti che rischiavano una condanna sportiva, così come gli undici club per cui era stata comminata un'ammenda. Ecco, di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale della 'FIGC'.