Pistocchi: “Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha detto la sua in merito al mancato rosso ad Hateboer in Atalanta-Milan per il fallo su Leao

Carmelo Barillà

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha detto la sua in merito al mancato rosso ad Hateboer in Atalanta-Milan per il fallo su Leao. L'arbitro Maresca, nell'occasione, ha estratto soltanto il cartellino giallo per la rabbia di molti tifosi rossoneri e non solo.

Pistocchi sul mancato rosso ad Hateboer

Questo il pensiero di Pistocchi, espresso su Twitter: "Se ci fosse trasparenza il designatore Rocchi oggi dovrebbe spiegare a tutti come è possibile che il fallo di Hateboer su Leao sia da GIALLO e non da ROSSO per l’arbitro MARESCA. E come sia possibile che il VAR VALERI NON INTERVENGA per correggerlo. Scherzano con fuoco".