Pioli a MTV: “Se meritiamo la Champions dimostriamolo contro l’Atalanta”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A svoltasi a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Certezze non confermate: "Sicuramente le difficoltà ci hanno fatto perdere lucidità . Facile dire che non doveva andare così, venivamo da prestazioni ottime. Abbiamo provato ad essere squadra fino alla fine, siamo mancati nelle scelte, nelle qualità nel ritmo. La partita si è complicata ed è diventata più difficile".

Su nessuno che ha trascinato la squadra: "E' così perché il Cagliari si è difesa nella metà campo, non abbiamo trovato il guizzo giusto o lo spunto necessario per poter andare in vantaggio".

Sul compito del mister per l'Atalanta: "Non credo che il mio compito sarà difficile. Torniamo a casa tristi, volevamo chiudere il discorso. Abbiamo una partita che è una finale, lottiamo per un obiettivo prestigioso. Non abbiamo più né se, né ma, ne però, ci sarà dispendio di energie da parte mia per preparare la squadra. Se meritiamo di andare in Champions dobbiamo dimostrarlo contro l'Atalanta".

Atalanta come un 'time-break': "Non credo che non avremo il morale, la volontà di giocare una grande partita. Avremo l'ambizione di chiudere bene il campionato".