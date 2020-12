Il Milan vola: il commento di Tommaso Pellizzari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Tommaso Pellizzari, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan primo in classifica dopo 10 giornate: “Siamo tutti sorpresi dal Milan, non se l’aspettava nessuno, forse nemmeno i dirigenti rossoneri. Tutti dicono che Ibrahimovic è fondamentale per il Milan, ma anche quando non c’è lo svedese vince lo stesso”.

