Calciomercato Milan – Szoboszlai, ecco i dettagli della clausola | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la clausola di Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile trasferimento di Dominik Szoboszlai, che a gennaio probabilmente cambierà squadra. Tante squadre sono interessate al giocatore, tra cui il Milan, che in ben due occasioni è stato molto vicino all’ungherese.

Come tutti sanno, nel contratto di Szoboszlai con il Salisburgo è presente una clausola rescissoria dal valore di 25 milioni di euro. David Ornstein, giornalista inglese di The Athletic, ha però svelato alcuni dettagli. La cifra deve essere pagata in un’unica soluzione entro due settimane dall’attivazione; al Salisburgo va una percentuale del 20% su una futura rivendita; e infine Szoboszlai deve dare il preavviso al club entro il 15 dicembre, mentre le offerte per il calciatore devono essere presentate entro il 31 dicembre.

