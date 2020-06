Pasqualin: “Partite alle 21.45 per la Serie A? È un orario irragionevole”

ULTIME NEWS – L’avvocato Claudio Pasqualin è intervenuto ai microfoni di TMW, e ha commentato i nuovi orario delle partite in Serie A.

Pasqualin ha dichiarato: “È assurdo giocare alle 21.45. L’orario più fruibile dai tifosi italiani costretti a stare davanti alla tv è quello delle 21. La Lega si è piegata ad una richiesta dell’AIC che è davvero irragionevole. L’ideale sarebbe giocare alle 18 e alle 21 anziché seguire interessi corporativi che penalizzano l’utente e non soddisfano l’interesse finale dei calciatori. L’AIC deve capire che per far apprezzare il sistema calcio questo deve essere gradito all’utente finale che il giorno dopo deve andare a lavorare. E poi per quanto ne sappia non tutti i calciatori condividono l’orario che è stato deciso attualmente”.

Intanto in casa Milan vengono monitorate in maniera costante le condizioni fisiche di Simon Kjaer e Leo Duarte. Continua a leggere per sapere se ci saranno contro la Roma >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓