Parma-Milan, quanti assenti per i padroni di casa | News

L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, dovrà fare a meno di tanti suoi uomini per la gara di sabato pomeriggio contro il Milan. Stando a quanto riportato dal sito ufficiale del club, il tecnico ducale non avrà a disposizione Cyprien, Mihaila, Karamoh, Sohm, Inglese, Osorio, Iacoponi e Brunetta. A questi si aggiungono anche Zirkee e Nicolussi-Caviglia, ormai fuori dai giochi per questo finale di stagione a causa di un infortunio al ginocchio per il primo e una lesione al crociato per il secondo. E' tornato ad allenarsi in gruppo il centrocampista Lautaro Valenti così come l'ex della gara Andrea Conti. Intanto il Milan pensa a Lorenzo Insigne. Il punto sull'attaccante del Napoli.