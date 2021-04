Parma-Milan, Mandzukic convocato per la sfida di domani | News

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, torna finalmente a disposizione di Pioli. Il croato è partita con la squadra alla volta di Parma

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, torna a disposizione di Stefano Pioli. Come viene riportato da Sky Sport, infatti, il croato è salito sul pullman rossonero in partenza da Milanello per andare a Parma. Domani è in programma la sfida contro la squadra di D'Aversa, a partire dalle ore 18. Mandzukic dunque sarà convocato (non è stata ancora ufficializzata la lista) e domani partirà dalla panchina pronto ad entrare a gara in corso. Intanto il Milan pensa a un centrocampista. Ecco di chi si tratta.