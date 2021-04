Parma-Milan, Kalulu è partito con un secondo trolley: il motivo | News

Il Milan è già partito in pullman per la trasferta di Parma: Kalulu ha portato con sé un secondo trolley, ecco cosa c'era all'interno

Il Milan oggi è partito per la trasferta di Parma, dove domani affronterà i gialloblù allo stadio 'Tardini'. La squadra di Pioli è partita in pullman da Milanello e non è passata inosservata una curiosità che riguarda Pierre Kalulu. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il difensore francese, a differenza di tutti gli altri suoi compagni, ha portato con sé non uno ma due trolley. All'interno della seconda valigia, il terzino rossonero ha portato con sé la sua PlayStation. E' segno di come il calcio si sia evoluto non solo sul piano del gioco ma anche su ciò che accade all'interno dello spogliatoio. In passato era molto comune giocare a carte e a biliardo durante i ritiri oggi, invece, si gioca con i videogames. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è