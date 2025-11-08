Sul perché il Milan è crollato dopo lo 0-2: "Secondo me è un aspetto mentale. Nel primo tempo siamo andati molto bene, dal punto di vista di preparazione andava tutto bene. Gli avversari hanno alzato ritmo e intensità, noi dobbiamo avere la forza di superarli insieme. Deve essere un margine di miglioramento per noi. Dobbiamo ripartire con fiducia per andare a fare un bell'anno".
Su come si può fare per evitare questi cali nel futuro: "Non dobbiamo uscire dalla partita. Abbiamo approcciato bene e fatto un buon primo tempo. Dobbiamo avere quella lucidità mentale e la compattezza che quando c'è il momento di sofferenza per merito degli avversari va superato tutti insieme. Partita fatta bene, ma si doveva continuare bene senza avere questo blackout".
