PARMA-MILAN

Gabbia dopo Parma-Milan: “Non dovevamo uscire dalla partita. Ci serva da lezione”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Parma-Milan 2-2, così Gabbia nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "È un po' il rammarico il risultato. Abbiamo approcciato bene e giocato bene il primo tempo, eccezion fatta per il recupero. Nel secondo tempo siamo entrati in campo in maniera non buona. Dobbiamo avere un margine di miglioramento qui. Giocare più compatti, uniti, da squadra. Non ci siamo riusciti nei primi 20' del secondo tempo, ci deve servire da lezione per avere la lucidità per mantenere la concentrazione per tutti i 90'".

Sul perché il Milan è crollato dopo lo 0-2: "Secondo me è un aspetto mentale. Nel primo tempo siamo andati molto bene, dal punto di vista di preparazione andava tutto bene. Gli avversari hanno alzato ritmo e intensità, noi dobbiamo avere la forza di superarli insieme. Deve essere un margine di miglioramento per noi. Dobbiamo ripartire con fiducia per andare a fare un bell'anno".

Su come si può fare per evitare questi cali nel futuro: "Non dobbiamo uscire dalla partita. Abbiamo approcciato bene e fatto un buon primo tempo. Dobbiamo avere quella lucidità mentale e la compattezza che quando c'è il momento di sofferenza per merito degli avversari va superato tutti insieme. Partita fatta bene, ma si doveva continuare bene senza avere questo blackout".

