Parma-Milan, domani alle 11 la conferenza stampa di Stefano Pioli | News

Le ultime notizie sul Milan. Domani mattina alle 11, l'allenatore del Milan Pioli parlerà in conferenza stampa: potrete seguirla insieme a noi

Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti domani mattina alle 11 durante la conferenza stampa alla vigilia di Parma-Milan. I rossoneri saranno impegni nell'insidiosa trasferta allo Stadio 'Tardini' per quella che sarà la gara valida per la 30esima giornata di Serie A TIM. Il Milan è costretto a vincere per restare in piena zona Champions League, considerato che il quinto posto è lontano solamente quattro punti. Riguardo lo scudetto, invece, sembrano ormai pochissime le speranze per poterlo vincere, dato che ieri pomeriggio l'Inter ha vinto il recupero contro il Sassuolo portandosi a +11 proprio sul 'Diavolo'. Intanto il Milan pensa a Lorenzo Insigne. Il punto sull'attaccante del Napoli.