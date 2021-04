Parma-Milan, Di Stefano: “Solo un dubbio di formazione per Pioli” | News

Le ultime notizie sul Milan. Peppe Di Stefano ha svelato chi farà scendere in campo Stefano Pioli per il match di domani al 'Tardini'

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha svelato ai microfoni di Sky Sport 24 le scelte di formazione di Stefano Pioli per la gara di domani tra Parma e Milan. Queste le parole del giornalista. "Il Milan non può più fare passi falsi, domani deve assolutamente vincere per tenere a distanza le inseguitrici. Contro il Parma, Pioli schiererà in attacco Ibrahimovic, alle sue spalle agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. A centrocampo confermata la coppia Bennacer - Kessié. Unico dubbio riguarda la difesa. Con Calabria indisponibile, vige il ballottaggio tra Kalulu e Dalot per la fascia destra. Confermato Tomori al centro della difesa insieme a Kjaer". Il Milan pensa anche al calciomercato: ecco il nome del centrocampista.